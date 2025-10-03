Brinquedos infantis têm altos níveis de substâncias tóxicas, revela estudo da USP

Uma pesquisa inédita e a mais abrangente já feita no Brasil acendeu um alerta grave sobre a segurança dos brinquedos plásticos vendidos no país. O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Universidade Federal de Alfenas (Unifal), detectou a presença de diversos metais pesados e substâncias químicas perigosas em produtos infantis, muitos deles excedendo os limites de segurança.

Os achados, publicados na prestigiada revista Exposure and Health, indicam uma falha preocupante nas normas de fiscalização e segurança de brinquedos no Brasil.

Bário, chumbo e crômio

A análise detalhada de 70 amostras de brinquedos, tanto nacionais quanto importados, revelou uma contaminação química perigosa. O destaque de maior risco ficou para o bário, um elemento que pode causar sérios problemas cardíacos e neurológicos, como arritmias e paralisias.

Bário: Foi encontrado em níveis que ultrapassam o limite em 44,3% das amostras , chegando a concentrações 15 vezes acima do permitido pelas normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da União Europeia.

Foi encontrado em níveis que ultrapassam o limite em , chegando a concentrações pelas normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da União Europeia. Chumbo: Acima do limite em 32,9% dos brinquedos analisados , com concentrações quase quatro vezes o valor regulamentar . O chumbo é notório por provocar danos neurológicos irreversíveis em crianças, afetando a memória.

Acima do limite em , com concentrações quase . O chumbo é notório por provocar em crianças, afetando a memória. Antimônio: Associado a danos gastrointestinais , apresentou irregularidades em 24,3% das amostras .

Associado a , apresentou irregularidades em . Crômio: Elemento de potencial carcinogênico (causador de câncer), foi irregular em 20% dos brinquedos.

Os pesquisadores identificaram um total de 21 elementos com potencial tóxico, incluindo prata, arsênio, cádmio, mercúrio e níquel.

Risco à saúde infantil e a falta de controle

O perigo é amplificado pelo fato de muitos dos brinquedos analisados serem destinados a crianças de 0 a 12 anos e terem formatos que facilitam a exploração oral, ou seja, podem ser levados à boca. Essa prática eleva drasticamente o risco de exposição e absorção das substâncias tóxicas.

O estudo utilizou a técnica de espectrometria de massa (ICP-MS) e testes de bioacessibilidade que simulam a liberação das substâncias tóxicas por meio do contato com a saliva e o suco gástrico da criança.

Embora os testes tenham mostrado que apenas uma pequena fração dos contaminantes é liberada nessas condições simuladas (taxas de extração entre 0,11% e 7,33%), o pesquisador Bruno Alves Rocha alerta que isso não anula a preocupação, dadas as altas concentrações totais detectadas inicialmente nos produtos.

Medidas urgentes sugeridas para a fiscalização de brinquedos

O estudo da USP/Unifal não apenas aponta o problema, mas também sugere um caminho para a solução. Bruno Alves Rocha, responsável pela pesquisa de pós-doutorado, enfatiza para a Agência FAPESP, que os dados revelam um cenário de "contaminação múltipla e falta de controle".

Para proteger a saúde das crianças, a pesquisa propõe medidas mais rigorosas de fiscalização do Inmetro e órgãos reguladores:

Análises laboratoriais regulares: Exigência de testes químicos periódicos nos produtos.

Exigência de testes químicos periódicos nos produtos. Rastreabilidade: Implementação de um sistema para monitorar a origem e a cadeia de produção dos brinquedos.

Implementação de um sistema para monitorar a origem e a cadeia de produção dos brinquedos. Certificações mais exigentes: Aumento do rigor nas certificações, especialmente para os brinquedos importados.

Aumento do rigor nas certificações, especialmente para os brinquedos importados. Mapeamento de produção: O estudo já indicou, por exemplo, que brinquedos de cor bege mostraram maiores concentrações de metais, sugerindo uma pista para focar a fiscalização em fornecedores de tintas.

Rocha finaliza: “Esse não é o primeiro estudo com resultados tão alarmantes, o que só reforça a necessidade de ações urgentes para proteger a saúde das crianças.”

Como proteger seu filho? Dicas para comprar brinquedos seguros

Na hora de escolher um presente para seu filho, é crucial estar atento à segurança química dos brinquedos.

Selo do Inmetro: Certifique-se de que o brinquedo possui o selo de conformidade do Inmetro em sua embalagem.

Certifique-se de que o brinquedo possui o selo de conformidade do Inmetro em sua embalagem. Composição e material: Sempre que possível, verifique a composição do produto. Materiais como PVC e plásticos macios podem conter mais ftalatos (disruptores endócrinos, também investigados pelos pesquisadores).

Sempre que possível, verifique a composição do produto. Materiais como PVC e plásticos macios podem conter mais ftalatos (disruptores endócrinos, também investigados pelos pesquisadores). Odor forte: Evite brinquedos com cheiro muito forte ou artificial, que pode indicar alta concentração de produtos químicos voláteis.

Evite brinquedos com cheiro muito forte ou artificial, que pode indicar alta concentração de produtos químicos voláteis. Fontes confiáveis: Prefira comprar em lojas estabelecidas e de fornecedores conhecidos, o que facilita a rastreabilidade e a garantia de qualidade.

