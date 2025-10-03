Marabá: Círio Iluminado coloca pinturas feitas por crianças autistas em exposição

A partir dessa sexta-feira (3), quem passar pelo Partage Shopping Marabá vai poder conferir uma exposição de telas pintadas por crianças autistas. A mostra faz parte do projeto “A Energia do Círio Iluminado”, que ofereceu oficinas de pintura em telas para crianças atípicas, em parceria com a Associação de Amigos e Pais dos Autistas de Marabá (AMA Marabá). Todas as telas têm como temática os símbolos da devoção à Nossa Senhora de Nazaré e ficam em exposição até o próximo dia 15 de outubro.

Durante as aulas, as cerca de 40 crianças participantes tiveram acesso a diversos símbolos da romaria e, em todas as telas, são retratados marcos da festividade de Nossa Senhora de Nazaré. A primeira turma da oficina foi realizada na sede da AMA, no bairro Laranjeiras, e a segunda ocorreu no Partage Shopping, contemplando também crianças do núcleo Nova Marabá.



Para a artista visual Ghennitty Ferro, que ministrou as aulas para as crianças, as vantagens do projeto para as crianças vão além do resultado obtido nas telas. “O nosso objetivo nas oficinas foi fazer essas crianças relaxarem, soltarem a criatividade, se manifestarem através da pintura. As aulas foram momentos de liberdade para essas crianças e a arte terapia é uma consequência. A arte é um tipo de terapia utilizada por muitas clínicas de terapia integrativa, inclusive. É claro que nem todas as crianças atípicas terão essa demanda, mas essa é uma prática que ajuda muito no pensamento cognitivo, na memória, na criatividade, são muitos benefícios”.

Além das oficinas e da exposição das telas, o projeto vai instalar um camarote acessível na romaria do Círio de Marabá. Essa é a primeira vez, em 45 anos de evento, que a cidade vai poder contar com a estrutura que dará mais conforto, segurança e acessibilidade a pessoas com deficiência e seus acompanhantes. A festividade acontece no próximo dia 19 de outubro.

“Nós sentimos essa necessidade aqui em Marabá, porque todos os anos, sempre que é realizado o Círio, nós observamos que esse era um público que precisava de uma atenção especial. Pessoas com deficiência, crianças atípicas... e nós trouxemos esse projeto com o objetivo de proporcionar esse acolhimento. Além de oferecer essa parte do estímulo artístico, da oficina para criação dessas telas, nós pensamento em oferecer um camarote acessível, para incluir esse público de maneira mais adequada na romaria”, explica o coordenador do projeto Ruan Matheus. “Porque nós entendemos que essas famílias também têm sua fé, também têm necessidade de estar na procissão de Nossa Senhora”.

"A Energia do Círio Iluminado de Marabá" é um projeto genuinamente marabaense, assinado pela Big Produções. A iniciativa tem patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Semear, e apoio institucional da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará.

Segundo João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, apoiar o Círio de Marabá é fortalecer o compromisso da empresa com a comunidade. “É muito especial para a Equatorial Pará participar dessa celebração tão marcante para os marabaenses. Apoiar o Círio é reforçar nosso compromisso com a fé, a cultura e a inclusão. E sermos reconhecidos como a empresa que mais incentiva iniciativas culturais no Pará reforça ainda mais o legado que construímos junto com a população, celebrando a tradição e a esperança que o Círio representa”, destaca.