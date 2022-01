Depois de disputas judiciais, Remo e Gavião fazem jogo de ida da final do Parazão Feminino

Depois de alguns imbróglios judiciais, Remo e Gavião Kyikatejê fazem o primeiro jogo da final do Parazão Feminino 2021 neste domingo (16), às 10h, no estádio Lúcio Antunes, em Bom Jesus do Tocantins. Além do título, as equipes disputam uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro.

A equipe do Remo avançou à final depois de vencer, nos pênaltis, a atual campeã Esmac. Apesar do bom desempenho dentro de campo, o Leão quase perde a vaga após ser acusado de homofobia contra uma jogadora do Cabanos. O time azulino chegou a ser excluído da competição, mas recorreu da decisão na justiça e voltou para a disputa.

Passado o imbróglio, a equipe feminina do Remo, segundo o treinador da equipe, Wesley Raad, chega confiante para o duelo na casa das adversárias.

“Já estamos trabalhando há bastante tempo. Enfrentamos grandes adversários, tiramos alguns favoritos ao título. Esperamos que elas façam um bom jogo, que a gente saia com o resultado positivo e conquiste o nosso objetivo maior, que é ser campeão”, declarou Wesley..

Já o Gavião Kyikatejê conseguiu a vaga para a final porque o Castelo dos Sonhos, que havia eliminado a equipe de Bom Jesus, escalou uma atleta irregular nas semifinais. Assim, o time de Castanhal foi penalizado e perdeu a chance de disputar o título.

O Gavião já conseguiu um resultado inédito. Esta é a primeira vez que o time disputa o Parazão e já tem garantido, ao menos, o vice-campeonato. Além disso, quase 100% do elenco é formado por jogadoras indígenas.

“Estamos treinando há bastante tempo para essa final. Temos um time muito bem fisicamente e tecnicamente, estamos bem preparados para a final. Agora é manter o foco para que possamos fazer o resultado dentro de casa e ir para Belém com o resultado favorável”, disse Max Mello, técnico do Gavião

A partida de volta será na quinta-feira (20), às 9h, no CT do Remo, em Belém. Em caso de empate ou uma vitória para cada lado - e igualdade no saldo de gols -, a decisão vai para os pênaltis.