Parazão Feminino: Clube que pode herdar vaga de equipe punida é denunciado no TJD-PA

Com o julgamento do Castelo dos Sonhos, em um caso de escalação irregular, a equipe feminina do Gavião Kyikatejê, único time indígena do Campeonato Paraense, poderia herdar a vaga na final do estadual. Mas uma denúncia contra o clube, que perdeu para o Castelo nas semifinais, pode por um fim aos planos.

Em contato com a reportagem de O Liberal, uma fonte, que preferiu não se identificar, apresentou documentos que, supostamente, comprovariam que o clube do sudeste paraense estaria com o CNPJ irregular, até a eliminação para o Castelo. O registro é o responsável por regularizar as agremiações que disputam campeonatos regionais e locais.

O que diz o regulamento da competição:

Art. 2º - Os critérios técnicos de participação dos clubes no Campeonato são os seguintes:

1) Critério 1: Ter feito o licenciamento anual de clubes junto a Federação Paraense de Futebol em 2021.

2) Critério 2: Ter feito a sua inscrição de acordo com o prazo estabelecido pela DCO/FPF.

Ainda segundo a fonte, o Gavião teria regularizado o CNPJ fora do prazo e um dia depois da eliminação no estadual. Depois disso, no último dia 15 de dezembro, o Gavião apresentou uma denúcia ao Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), em que aponta irregularidades na escalação da atleta do Castelo Michelly Lima.

De acordo com o Regulamento Específico da Competição (REC), a data limite para incluir jogadores no time seria a véspera do primeiro jogo das quartas de final - ou seja, no dia 22 de novembro. No entanto, Michelly Lima foi registrada no BID da CBF oito dias depois.

Gavião

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Gavião para falar sobre o tema. Segundo o presidente, Jakure Pepkrakte, o clube está em dia com o CNPJ e que vai participar inclusive das eleições para a presidência da FPF. Cconforme apurado pela reportagem, o Gavião aparece na lista dos clubes profissionais aptos a votar.

FPF e TJD-PA

A reportagem entrou em contato com a FPF, mas o presidente em exercício, Maurício Bororó, alegou que a situação era de responsabilidade do TJD-PA.O presidente do Tribunal, Mário Célio Alves, conversou com a equipe de O Liberal e explicou o caso. Segundo Mário, independente da resolução da denúncia contra o Gavião, o Castelo dos Sonhos já está eliminado:

"Na verdade, o time Castelo dos Sonhos apresentou notícia de infração, alegando possível irregularidade quanto à inscrição no CNPJ do Gavião. O expediente será enviado a um dos procuradores de uma das comissões disciplinares na segunda-feira para análise da denúncia ou não, acerca do que foi alegado pelo Castelo dos Sonhos. O Castelo dos Sonhos na verdade já foi eliminado em razão da utilização de jogadora irregular, em sessão de julgamento realizada nesta semana, de denúncia originada em notícia de infração apresentada pelo Gavião. A situação do campeonato será definida provavelmente na primeira semana de janeiro de 2022, em razão dos trâmites processuais a serem seguidos".

No aguardo da decisão do TJD-PA, o Parazão Feminino está paralisado. Remo e Castelo dos Sonhos fariam a final. Mas, desde a primeira denúncia, feita Gavião, o torneio foi suspenso.