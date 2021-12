Esmac divulga nota de repúdio após TJD-PA determinar expulsão do clube, ao lado do Remo, do Parazão Feminino

A Esmac divulgou nota de repúdio e afirmou que vai recorrer da decisão do TJD-PA que decidiu por desclassificar o clube, junto com o Remo, por causa de ato discriminatório contra uma atleta do Cabanos em jogo do Parazão Feminino.

Segundo o presidente da Esmac, Élcio Souza, o clube nunca praticou qualquer ato discriminatório e ficou surpreso com a decisão do tribunal.

Confira a nota na íntegra:

“Na tarde desta terça-feira (21), o TJD-PA decidiu desclassificar a A. A. Esmac/Ananindeua e o Clube do Remo do Parazão 2021, por infringir o art. 243- G, do CBJD. O artigo em questão se refere a pratica de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Coisa que em 25 anos de existência jamais fomos acusados, pois a A. A. Esmac/Ananindeua, tal como suas atletas e comissão técnica, não é conivente com qualquer ato discriminatório.

Nós fomos surpreendidos com uma ata de uma Comissão Disciplinar que sequer fomos notificados que seria realizada. Fomos excluídos do Campeonato sem saber do julgamento e sem poder apresentar defesa. Nesta ata, uma testemunha alegou que uma frase homofobica partiu de atletas da Esmac e do Clube do Remo. Sabemos não só da índole destas, como também da luta diária que muitas delas enfrentam por serem LGBTQI+ e por estarem em um meio onde todos fazem suposições da sua orientação sexual, por isso reafirmamos que a frase jamais poderia ter partido delas e que a Esmac jamais compactuaria com qualquer tipo de discriminação.

A Esmac tomará todas as providências jurídicas para anular este julgamento, tendo em vista que fomos julgados à revelia, porém sem a informação ou notificação que seríamos julgados.”