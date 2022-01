FPF define datas das finais do Parazão Feminino entre Remo e Gavião Kyikatejê

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, nesta sexta-feira (14) a tabela detalhada da final do Campeonato Paraense Feminino de 2021. De acordo com a entidade, as partidas serão disputadas nos dias 16 e 20 de janeiro. Remo e Gavião Kyikatejê são as equipes na briga pelo título.

Segundo a FPF, a primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 10h, no estádio Lúcio Antunes, em Bom Jesus do Tocantins, casa do Gavião. O jogo de volta está marcado para a quinta-feira (20), às 9h, no CT do Remo, em Belém.

Ambas as equipes decidem o campeonato que vale vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro, que começa em maio deste ano. Esta vai ser a primeira vez que a competição nacional vai ter uma terceira divisão.

Briga na Justiça

A edição de 2021 do Parazão Feminino só terminará em 2022 devido a vários imbróglios judiciais. O primeiro envolveu as equipes do Gavião Kyikatejê e Castelo dos Sonhos. O clube de Castanhal havia garantido vaga na decisão, no entanto, escalou uma atleta irregular nas semifinais. Com isso, o Gavião "herdou" a vaga na final.

A outra disputa envolveu o Remo. O Leão foi excluído da competição após ser acusado de homofobia contra uma atleta do Cabanos, outro clube da competição. O clube azulino recorreu da decisão na Justiça e conseguiu retornar para o torneio e realizar a grande final.