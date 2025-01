Denílson reforça o time da Globo e comemora: 'Seguro, confiante e com muita vontade'

A Globo reforçou seu elenco esportivo com a contratação de Denílson, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. O ex-jogador chega à emissora para integrar o novo programa de domingo do SporTV, além de contribuir para o Globo Esporte em São Paulo e para a cobertura pré-jogo das partidas da Seleção Brasileira.

Após encerrar sua carreira nos campos em 2010, Denílson, atualmente com 47 anos, iniciou sua trajetória como comentarista na Band, onde permaneceu por quase 15 anos, até 2024. Agora, o comunicador celebra a oportunidade de atingir uma audiência ainda maior na Globo.

"Estou muito honrado. Ao longo desses quase 15 anos, busquei encontrar um equilíbrio entre entretenimento e informação, e acredito que consegui. Informar de maneira leve e bem-humorada sempre foi meu objetivo. Trabalhar no maior grupo de comunicação do país é a realização de um sonho. A recepção calorosa tem me dado muita confiança e vontade de continuar evoluindo", afirmou o ex-atleta.

O programa dominical do SporTV, que contará com Denílson, tem estreia prevista para o primeiro trimestre deste ano. A proposta é trazer uma abordagem descontraída sobre os principais acontecimentos da rodada. Além disso, ele estará semanalmente no Globo Esporte paulista, que passará a ser comandado por Fred Bruno. Denílson também participará da preparação para os jogos da Seleção Brasileira, oferecendo análises antes das partidas.

"Tenho certeza de que essa nova fase será de muito aprendizado. Meu principal objetivo é crescer como comunicador. Estou iniciando uma etapa inédita na minha carreira e, sem dúvida, a Globo é o lugar ideal para dar esse salto profissional. Agora é hora de unir forças, compartilhar conhecimento e fazer de 2025 um grande ano", declarou.

Durante sua carreira como jogador, Denílson atuou por clubes como São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Betis e Bordeaux. Já no papel de comentarista, conquistou o público com seu jeito leve e irreverente. Casado com a atriz Luciele di Camargo, ele é pai de dois filhos: Maria Eduarda e Davi.