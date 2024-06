De virada, Flamengo perde para o Juventude e encerra sequência de 7 jogos sem derrota no Brasileirão

Em um jogo movimentado no Alfredo Jaconi, o Flamengo foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1 nesta quarta-feira (26/6), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro abriu o placar para os visitantes, mas Lucas Barbosa e Mandaca garantiram a vitória para o time da casa.

O confronto começou com o Juventude criando a primeira oportunidade logo aos cinco minutos, com um chute de Gabriel Taliari. Após um período de estudo mútuo, o Flamengo assumiu o controle do jogo e, na primeira grande chance, Pedro balançou as redes. No entanto, a resposta do Juventude foi rápida, com Lucas Barbosa empatando a partida.

O Flamengo tentou avançar, mas falhou nas finalizações, enquanto o Juventude apostava em passes rápidos para contra-atacar. O primeiro tempo terminou com seis finalizações para o Juventude e quatro para o Flamengo.

Na segunda etapa, o Juventude continuou dominando as ações. A melhor chance do Flamengo surgiu aos 22 minutos, quando Pedro, dentro da área, deu um lençol e tocou para Luiz Araújo, mas o goleiro Mateus Claus fez uma excelente defesa. O Juventude manteve a pressão e, aos 41 minutos, Luis Mandaca marcou o gol da vitória.

Com a derrota, o Flamengo permanece com 24 pontos, ainda na liderança do Brasileirão. Já o Juventude, comandado por Roger Machado, chega aos 16 pontos e ocupa a 10ª posição.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no domingo (30), enquanto o Juventude viaja para encarar o Fortaleza no mesmo dia.