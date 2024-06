Com gol nos acréscimos, Turquia vence República Tcheca e volta às oitavas da Euro após 16 anos

Na emocionante partida desta quanta-feira (26), a Turquia garantiu uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa ao vencer a República Tcheca no encerramento da fase de grupos. A vitória por 2 a 1 marcou o retorno dos turcos a esta fase do torneio após 16 anos.

A expulsão de Barák aos 19 minutos do primeiro tempo deixou a República Tcheca com um jogador a menos, mas a equipe turca não conseguiu aproveitar a vantagem e foi para o intervalo com o placar zerado. No início do segundo tempo, Calhanoglu finalmente quebrou o bloqueio tcheco, abrindo o placar aos cinco minutos.

Mesmo em desvantagem numérica, a República Tcheca não se entregou e empatou o jogo aos 20 minutos, com Soucek aproveitando uma falha do goleiro Günok. Um gol tcheco garantiria a classificação da equipe e eliminaria a Turquia. Com isso, os tchecos se lançaram ao ataque, enquanto os turcos se defenderam.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, Tosun marcou em um contra-ataque, aliviando a tensão e confirmando a classificação da Turquia para as oitavas de final.

A Turquia enfrentará agora a Áustria, a sensação da Eurocopa, nas oitavas de final. O confronto está marcado para terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig.