Histórico! Geórgia surpreende Portugal e se classifica às oitavas da Euro pela primeira vez

A Geórgia garantiu sua vaga nas oitavas de final da Euro 2024 ao vencer Portugal, nesta quarta-feira (26), por 2 a 0 na Arena do Schalke. O destaque da partida foi Kvaratskhelia, alvo do PSG para substituir Mbappé, que abriu o placar com um gol relâmpago. O artilheiro da competição, Mikautadze, consolidou a vitória ao converter um pênalti na segunda etapa.

A Geórgia começou o jogo de forma avassaladora, surpreendendo a seleção portuguesa com um gol logo no primeiro minuto. Kvaratskhelia aproveitou um contra-ataque rápido para marcar. Portugal, já garantido na primeira posição do grupo e com um time majoritariamente reserva, dominou a posse de bola, mas falhou nas finalizações. Cristiano Ronaldo, visivelmente irritado, expressou sua insatisfação com a arbitragem ao fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, Portugal manteve o controle da bola, mas continuou sem criatividade para buscar o empate. Aos 10 minutos, após uma revisão do VAR, a Geórgia foi beneficiada com um pênalti. Mikautadze, artilheiro da Eurocopa, converteu a cobrança e definiu o placar em 2 a 0.

Com a classificação assegurada, a Geórgia enfrentará a Espanha nas oitavas de final, a única equipe com 100% de aproveitamento na fase de grupos. O confronto está marcado para domingo (30), às 16h (horário de Brasília), em Colônia.