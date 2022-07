De olho na Segundinha, equipe paraense faz parceria com clube europeu

A Segunda Divisão do Campeonato Paraense, a Segundinha - competição de acesso à elite do futebol paraense -, começa neste segundo semestre. E com isso, os times já dão os primeiros passos na preparação para a disputa. O Parauapebas, por exemplo, irá fechar uma parceria com um clube europeu para formar atletas.

Em contato com a equipe do Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o diretor executivo de futebol, Vinícius Pacheco, afirmou que, a priori, o Parauapebas vai transferir dois atletas da base para a Europa para a formação desses jogadores.

Além disso, o time paraense ainda poderá contar com um treinador português para gerenciar as categorias de base e atuar como auxiliar-técnico na equipe profissional.

“Esta semana iniciamos um processo de parceria e intercâmbio com um clube e um representante português. Estaremos iniciando já nesta janela, a transferência de alguns atletas da base do Parauapebas promissores e também estaremos trazendo um profissional de Portugal para gestão de base e para atuar no profissional como auxiliar afetivo do clube”, revelou Pacheco.

Ainda não está definido quais atletas irão para o clube português. Segundo o diretor, ainda estão sendo avaliados os perfis e potencial dos jogadores. Além disso, é possível que o Parauapebas ainda receba um jogador de fora para atuar no time.

Nesta temporada de 2022, o Parauapebas disputava o Campeonato Paraense sub-20 mas caiu diante do Carajás, nas oitavas de finais.

Agora, depois de deixar o acesso para a Primeira Divisão do Parazão escapar no ano passado, o clube deseja chegar forte para conseguir subir.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)