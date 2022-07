Com 24 clubes, FPF define grupos da Segundinha do Parazão; confira as equipes participantes

Após o congresso técnico com os representantes dos clubes, a Federação Paraense de Futebol (FPF), através de seu departamento de competições, definiu os grupos e a fórmula de disputa da Segundinha do Campeonato Paraense 2022.

Com o Cametá, campeão paraense de 2012 e também com o São Raimundo, campeão brasileiro da Série D em 2009, a Segundinha deste ano terá a participação de 24 clubes, divididos em quatro grupos com seis equipes em cada.

Fórmula de disputa

Na primeira fase as equipes se enfrentam no mesmo grupo e terão um total de cinco partidas. As quatro primeiras passam para a próxima fase, fechando o número de 16 clubes.

Na segunda fase inicia as oitavas de finais, com jogos em mata-mata, no critério 1ª geral x 16ª geral, posteriormente nas quartas de finais, terá o mesmo critério 1º geral x 8º geral até chegar à final.

Os finalistas da Segundinha conquistam o acesso para a elite do futebol paraense em 2023.

A competição estadual terá um total de 13 datas e está prevista para iniciar entre o dia 10 e 16 do mês de setembro. Em breve a FPF irá divulgar a tabela detalhada, com dias, horários e locais das partidas.

Confira as equipes e os grupos da Série B do Parazão