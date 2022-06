De olho na Segundinha, Izabelense fecha com o técnico Rogerinho Gameleira, ex-Remo e Paysandu

A Segundinha do Campeonato Paraense está marcada para iniciar no mês de agosto, mas alguns times já iniciaram a preparação, como é o caso do Atlético Clube Izabelense, que busca o acesso à elite do futebol e já contratou um novo comandante para a disputa da competição. O ex-jogador da dupla Re-Pa, Rogerinho Gameleira, vai assumir o Frangão da Estrada e falou sobre o planejamento.

Gameleira já comandou o Paysandu Sub-20, além de ter exercido a função de auxiliar técnico do profissional de 2012 a 2017. Como treinador comandou o Paragominas, Atlético Paraense além do Bragantino. Agora no Frangão, Gameleira falou sobre reforços e cita comprometimento de todos no clube.

“A expectativa é a melhor possível. Estamos em processo de contratações de atletas de Belém e alguns da própria cidade de Santa Izabel. O objetivo é levar o Izabelense à Primeira Divisão do Futebol paraense. Isso requer muito trabalho, disciplina e comprometimento por parte de diretoria e comissão”, disse.

O Izabelense já iniciou as tratativas com alguns jogadores para a fechar as contratações, mas três deles já estão certos com o Frangão e foram confirmados por Gameleira.

“O volante Galvão, o zagueiro Vila, que jogou comigo no Bragantino, além do Rafael Valentim, goleiro, que também trabalhou no Bragantino, estão confirmados”, finalizou.

Na edição de 2022, 23 clubes lutam por duas vagas na elite do futebol paraense.

Confira a relação dos clubes participantes

Altamira Esporte Clube (Altamira)

Associação Atlética Tiradentes (Belém)

Atlético Clube Izabelense (Santa Izabel)

Cametá Esporte Clube (Cametá)

Capitão Poço Esporte Clube (Capitão Poço)

Carajás Esporte Clube (Belém)

Clube Atlético Paraense (Parauapebas)

Clube Atlético Vila Rica (Belém)

Esmac Esporte Clube (Ananindeua)

Gavião Kyikatejé Futebol Clube (Bom Jesus Do Tocantins)

Paraense Esporte Clube (Marituba)

Parauapebas Futebol Clube (Parauapebas)

Pedreira Esporte Clube (Belém-Mosqueiro)

Pinheirense Esporte Clube (Icoaraci)

Santa Rosa Esporte Clube (Castanhal)

Santos Atlhético Clube Do Pará (Moju)

São Francisco Futebol Clube (Santarém)

São Raimundo Esporte Clube (Santarém)

Sport Clube Belém (Belém)

Sport Real Futebol Clube Ltda. (Belém)

Sporting Fonte Nova (Belém)

União Paraense Futebol Clube (Benevides)

Vênus Atlético Clube (Abaetetuba)