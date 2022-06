Vandick Lima assume novo desafio como executivo de futebol do Carajás FC; saiba mais

Depois de uma temporada no Águia de Marabá, onde conquistou vaga na Série D e o título de Campeão Paraense do interior, Vandick Lima aportou na cidade de Parauapebas, onde irá assumir o posto de executivo de futebol do Carajás FC.

O anúncio foi feito pelo próprio executivo, através das suas redes sociais. O Carajás disputa a segunda divisão do Campeonato Paraense e tem passado por uma reformulação no departamento de futebol. Paralelo a isso, o time participa atualmente do Campeonato Paraense categoria sub-20.

SAIBA MAIS



O Carajás é o terceiro clube no estado do Pará no qual Vandick Lima tem vínculo. Como atacante, ele foi um dos grandes ídolos do Paysandu no início dos anos 2000. Se aposentou em 2003 e retornou ao clube na condição de presidente. Anos depois passou a trabalhar como executivo de futebol e o primeiro clube assumido por ele foi o Águia de Marabá, que ficou em quarto lugar no Parazão deste ano.

Veja o anúncio: