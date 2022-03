'O Águia de Marabá desconhece a acusação', diz executivo sobre denúncia de irregularidade no Parazão

A paralisação do Campeonato Paraense pegou os clubes de surpresa, às vésperas do início do quadrangular final da competição. O teor da queixa apresentada pelo Paragominas envolve a atuação irregular do atacante Hatos, pelo Bragantino. No entanto, o clube denunciante também apresentou queixa sobre outro atleta, do Águia de Marabá, o atacante Gustavo.

De acordo com o presidente do Paragominas, Paulo Toscano, Gustavo teria um jogo de suspensão a cumprir, fato que teria sido ignorado pelo time marabaense, logo na rodada de estreia do campeonato, contra a Tuna Luso. A partir daí, a diretoria do clube tirou o atleta da lista de relacionados.

“Ele estava suspenso por um jogo e mesmo assim jogou contra a Tuna Luso. Ao descobrirem, no segundo já não entrou mais, pensando que ninguém sabia, e lançaram só no terceiro”, disse o mandatário do PFC. Por outro lado, a diretoria do Águia de Marabá disse desconhecer o teor da denúncia, uma vez que ainda não foi citado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA).

“O Águia não foi notificado de nada. O que sabemos de denúncia foi através da imprensa. Não vamos falar de processo sem ter sido citado. Até mesmo porque a suspensão do campeonato se deu devido o problema com o Bragantino e não com o Águia. Então vamos aguardar para ver o que será feito”, explicou o executivo de futebol do clube, Vandick Lima.