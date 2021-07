Sem executivo de futebol, torcida do Paysandu pede Vandick Lima no cargo

O executivo de futebol Ítalo Rodrigues deixou o Paysandu e acertou com o CSA-AL, equipe que disputa a Série B do Brasileirão. Com a saída do profissional, o Papão procura um novo nome e alguns torcedores questionaram o presidente Maurício Ettinger em sua rede social, sobre efetivação de Roger Aguilera e também do ex-jogador e ex-presidente de Vandick Lima.

Em sua conta na rede social, Ettinger falou sobre a situação de Roger Aguilera no futebol do Paysandu e respondeu um torcedor, que pedia o colaborador à frente do departamento do clube.

“Roger nunca foi executivo de futebol do Paysandu. Sempre foi diretor, fez parte de alguma comissão ou apenas colaborou como grande bicolor que é. Esse ano ele está na comissão e contribui ativamente na Curuzu. E ele pode confirmar isso”, disse.

Mas na mesma publicação feita pelo presidente alviceleste, vários torcedores pediram a volta de Vandick ao clube, dessa vez assumindo como executivo de futebol.

Depois, em resposta a OLiberal, Maurício Ettinger afirmou que por enquanto o clube não contratará um novo profissional para o cargo. As funções do exercidas pelo executivo serão divididas entre outros membros da diretoria.