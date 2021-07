Após negociação, presidente do CSA confirma acerto com executivo Ítalo Rodrigues, que deixa o Paysandu

Chegou ao fim a era Ítalo Rodrigues no Paysandu. O executivo de futebol aceitou a proposta do CSA-AL, clube da Série B e vai deixar o Papão. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube bicolor e ratificada pelo presidente do CSA-AL, Rafael Tenório, a OLiberal.

“O CSA está atrás de um nome para exercer a função de executivo de futebol, não estou à frente da negociação, porém entre CSA e Ítalo Rodrigues já está tudo apalavrado e pelo que me repassaram ele pediu um tempo para chegar a Alagoas (AL), já que está finalizando algumas contratações e projetos do Paysandu. Ele é um profissional muito correto”, disse Tenório.

Ítalo e exerceu a função de supervisor de futebol do Náutico na temporada 2013. Já em 2018 chegou ao cargo de executivo de futebol e conquistou o acesso para a Série B com o time pernambucano em 2019 contra o próprio Paysandu. Ele chega ao CSA para assumir o lugar de Rodrigo Pastana, que deixou o Azulão alagoano para fechar com o Cruzeiro-MG.

Ele foi anunciado pelo Paysandu no dia 22 de janeiro de 2021. Aos 35 anos, chegou ao Papão para o lugar de Felipe Albuquerque, que teve uma passagem bem conturbada pelo clube alviceleste e de muito atrito com a torcida.

Na temporada 2019 foi eleito o melhor executivo do Nordeste, de acordo com a Confut Nordeste. É formado em educação física possui cursos de treinador, gestão de futebol e marketing.