Filial pernambucana? Paysandu tem elenco recheado de jogadores ex-Náutico, Sport e Santa Cruz

O Paysandu continua em busca da recuperação na Série C do Brasileiro, além disso, o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, trabalha para reforçar a equipe. Curiosamente, Ítalo, ex-Náutico, trouxe uma série de jogadores que passaram pelos três grandes de Pernambuco: Sport, Santa Cruz e o próprio Timbu. São 10 no total.

Ex-Naútico

Entram na lista de ex-jogadores do Náutico o lateral-esquerdo Jefferson (que atuou também no Santa Cruz), o volante Jhonnatan, o meia Ruy e o atacante Robinho. Junta-se a eles os analistas de desempenho Anderson Borges, Felipe Acosta e Brenno Lucena, o preparador físico Aaron Bac, além do próprio Ítalo Rodrigues.

Ex-Santa Cruz

Já os ex-atletas do Santa Cruz, que está no mesmo grupo do Paysandu na Série C, são: os volantes Denilson e Paulinho e o atacante Bruno Paulo. O Papão também chegou a contratar o lateral-direito Junior, mas ele saiu antes da temporada começar. O técnico Vinícius Eutrópio treinou a Cobra Coral.

Ex-Sport

Também há ex-Sport Recife no elenco Bicolor: os volantes Marino (que também jogou no Náutico) e Paulo Roberto e o atacante Marlon.

Resta saber se a "seleção de Pernambuco" bicolor vai conseguir deixar a má fase de lado e fazer o Bicola voltar a vencer na Série C do Brasileiro. O próximo jogo é no domingo (27), às 15h30, contra o Floresta-CE, no Estádio Domingão.