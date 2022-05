Com presença de Campeão Paraense, FPF anuncia clubes participantes da Segundinha 2022; veja

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a relação de clubes que farão parte da 37ª edição do Campeonato Paraense da segunda divisão, a popular "Segundinha". A competição de acesso premia os dois finalistas com o direito à disputa do Parazão do ano que vem. O campeão do último certame foi o Amazônia Independente, que venceu o Caeté na grande final.

A tabela básica da competição será divulgada no início do mês de junho. Sabe-se, no entanto, que a Segundinha terá início no dia 6 de agosto, conforme documento divulgado pela federação e assinado pelo diretor de competições da entidade, Del Filho. Embora ainda não haja a relação de jogos oficiais, a edição tende a seguir os mesmos moldes do ano passado, formatado em seis chaves, sendo cinco delas com quatro equipes e uma chave com três times. Em seguida entra em disputa o quadrangular decisivo.

O maior número de clubes participantes está na capital paraense, com sete equipes. Parauapebas e Santarém vêm na sequência com dois clubes, enquanto os outros 11 times representam um município cada. O Pinheirense, tradicional clube da Vila Sorriso aparece como representante de Icoaraci, e não Belém, mesmo sendo parte da Região Metropolitana.

Um dos destaques desta edição é o Cametá, que foi Campeão Paraense da divisão principal no ano de 2012. Há 10 anos, quando conquistou o segundo título para o interior do estado, o Mapará segue lutando para retomar os dias de glória, passando pelo crivo da famigerada Segundinha.

Confira a relação dos clubes participantes

Altamira Esporte Clube (Altamira)

Associação Atlética Tiradentes (Belém)

Atlético Clube Izabelense (Santa Izabel)

Cametá Esporte Clube (Cametá)

Capitão Poço Esporte Clube (Capitão Poço)

Carajás Esporte Clube (Belém)

Clube Atlético Paraense (Parauapebas)

Clube Atlético Vila Rica (Belém)

Esmac Esporte Clube (Ananindeua)

Gavião Kyikatejé Futebol Clube (Bom Jesus Do Tocantins)

Paraense Esporte Clube (Marituba)

Parauapebas Futebol Clube (Parauapebas)

Pedreira Esporte Clube (Belém-Mosqueiro)

Pinheirense Esporte Clube (Icoaraci)

Santa Rosa Esporte Clube (Castanhal)

Santos Atlhético Clube Do Pará (Moju)

São Francisco Futebol Clube (Santarém)

São Raimundo Esporte Clube (Santarém)

Sport Clube Belém (Belém)

Sport Real Futebol Clube Ltda. (Belém)

Sporting Fonte Nova (Belém)

União Paraense Futebol Clube (Benevides)

Vênus Atlético Clube (Abaetetuba)

Por cidade