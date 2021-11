Amazônia Independente consegue o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paraense

O Amazônia Independente vai disputar a Primeira Divisão do Campeonato Paraense em 2022. A vaga veio após vencer o Pedreira por 2 a 0, na manhã deste domingo (21), no segundo jogo da semifinal da Série B do Parazão. No jogo disputado no CT da Desportiva, em Marituba, os gols foram marcados por Rafael Tanque, no segundo tempo.

Fundado em julho deste ano pelo técnico Valter Lima e sob comando de Matheus Lima, o Amazônia Independente fez uma boa campanha na Segundinha. Na primeira fase, venceu cinco dos seis jogos, perdendo apenas um. Na segunda fase, foi um empate e uma vitória em cima do Sport Real. Nas semifinais, empatou o primeiro jogo com o Pedreira e agora veio o triunfo, com vaga na elite do futebol do Pará e também na final da Segundinha.

“Foi a realização de um sonho do meu pai. Hoje conseguimos o objetivo tão importante não só para a família Lima, mas para o futebol santareno, para o futebol paraense e todos os atletas. Nós tivemos uma vantagem grande pela nossa equipe ser jovem. A Segunda Divisão do Campeonato Paraense é definida pela idade. Somente cinco jogadores mais velhos podem participar. Fizemos um planejamento ousado. Trouxemos 11 jogadores acima da idade e revezamos dentro das partidas”, afirmou o técnico Matheus Lima, que agora vai atrás do título da Segundinha.

“Nosso sonho agora é buscar o título e trabalhar o projeto Copa do Brasil 2022. A Copa do Brasil é uma realidade e vamos montar uma equipe competitiva para brigar por essa vaga.”

A expectativa é para saber quem será o adversário do Amazônia na final da competição. A situação ainda está indefinida. O São Raimundo entrou na justiça e conseguiu a suspensão do duelo entre Caeté e Parauapebas. O time santareno alegou a escalação irregular de um atleta do Parauapebas durante a competição.