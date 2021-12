Amazônia bate Caeté nos pênaltis e conquista título inédito da Segundinha

O Amazônia venceu o Caeté na tarde desta quarta-feira (22) e conquistou o título inédito da Segundinha do Campeonato Paraense. A partida, realizada no estádio da Curuzu, terminou empatada em 1 a 1, mas o o Sapo Doido consquistou o caneco após bater a equipe bragantina nos pênaltis, por 8 a 7.

O título é o primeiro da história recente do Amazônia. A equipe santarena, fundada há seis meses, teve uma campanha histórica na Segundinha e chegou à decisão com apenas uma derrota na competição.

A grande final foi muito acirrada. O Amazônia saiu na frente com Andrei, de cabeça, aos 50 do primeiro tempo. O Caeté empatou aos 37 da segunda etapa, com Keoma, aproveitando rebote de uma cobrança de pênalti.

Nos pênaltis, todo mundo mundo acertou as cobranças. No entanto, o meia Peu, do Caeté errou o penal e deu o título para o Amazônia.

Ambas as equipes já haviam garantido vaga na elite do estadual. No entanto, a classificação serviu para definir a divisão dos grupos do Parazão do ano que vem. Veja como ficaram as chaves do estadual de 2022.

Grupo A

Paysandu

Paragominas

Águia de Marabá

Amazônia Independente



Grupo B

Tuna

Bragantino-PA

Itupiranga

Tapajós



Grupo C

Remo

Castanhal

Independente de Tucuruí

Caeté

1ª rodada

Tapajós x Independente

Paysandu x Bragantino

Itupiranga x Caeté

Águia x Tuna

Castanhal x Paragominas

Remo x Amazônia Independete