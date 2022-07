FPF divulga tabela detalhada e Segundinha começa no próximo mês de outubro; confira

A Federação Paraense de Futebol divulgou na noite desta segunda-feira (12), a tabela detalhada, bem como o regulamento de disputa, do Campeonato Paraense de Futebol da Série B, a popular "Segundinha". O certame de acesso começa no próximo mês de outubro, entre os dias 9 e 10, e segue até dezembro, quando será conhecido o campeão e o vice, que automaticamente sobem para a elite do Parazão.

Ao todo, 24 equipes estão na disputa de olho em duas vagas para a Série A do Paraense. Os seis últimos colocados, de acordo com o regulamento, serão rebaixados à terceira divisão. Na primeira fase, denominada classificatória, as equipes serão distribuídas em quatro grupos com seis participantes cada.

Nesta fase serão apenas jogos de ida, conforme publicado pela FPF. "Logo, cada equipe fará 5 jogos, sendo que os cubes que ocuparam as posições 1, 2 e 3 de cada chave terão 3 jogos como mandante e os clubes que ocuparem as posições 4, 5 e 6 de cada chave terão 2 jogos como mandante", explica o edital.

Classificam-se para a fase seguinte os quatro melhores clubes de cada chave. Seguem oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Na edição do ano passado, ganharam direito ao acesso para a elite estadual o Amazônia Independente FC, campeão, e o Caeté, vice.

Confira aqui os jogos da primeira fase.