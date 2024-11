De olho na Copa do Mundo de 2026, Brasil encara Venezuela em jogo das Eliminatórias

A Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela nesta quinta-feira (14) em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será às 18h, no Estádio Monumental de Maturín. O duelo desta noite é crucial para o Brasil manter-se no topo da tabela e firme na disputa por uma vaga no Mundial. Comandada por Dorival Júnior, a equipe busca dar continuidade ao bom desempenho nas Eliminatórias.

Antes da partida, a delegação canarinho fez uma parada na capital paraense, marcada por treinos e muita tietagem por parte da torcida. Em Belém, o time de Dorival Jr fez três trabalhos com bola no gramado do Mangueirão, onde o técnico alinhou o esquema tático que pretende surpreender a seleção venezuelana. Em solo paraense, Dorival fez diversos ajustes trabalhando na adaptação dos novos convocados e nas mudanças táticas para encarar um adversário desafiador.

De última hora, a seleção passou por alterações no elenco devido a lesões de Éder Militão e Rodrygo durante partidas de seus clubes. Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram chamados para substituí-los, trazendo novas alternativas para a equipe. A lesão no joelho de Militão e a contusão muscular de Rodrygo são perdas importantes para o Brasil. No entanto, Léo Ortiz fortalece a defesa, enquanto Martinelli oferece velocidade e criatividade no ataque, algo que pode ser decisivo em um jogo intenso.

Com 16 pontos nas Eliminatórias, o Brasil está empatado com o Uruguai, mas segue atrás da líder Argentina, que soma 22 pontos. Depois deste jogo contra a Venezuela, a seleção brasileira enfrentará o Uruguai em 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde pretende somar pontos valiosos rumo à classificação.

Ocupando a 8ª posição com 11 pontos, a Venezuela tem mostrado evolução, especialmente em jogos em casa, onde se torna um adversário difícil de superar. Sobre o desafio, Dorival Júnior afirmou: “Não pensem que teremos um jogo simples. A Venezuela tem evoluído muito, principalmente em casa, e sabemos que o jogo será complicado.”

Ficha Técnica

Data: 14 de novembro de 2024

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Maturín, Maturín, Venezuela

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Auxiliares: David Fuentes e Miguel Roldan (Colômbia)

VAR: John Perdomo (Colômbia)

Brasil: Ederson; Vanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha no meio-campo; Savinho, Igor Jesus e Vinícius Júnior.

Técnico: Dorival Junior

Venezuela: Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e González; Martínez, Herrera e Rincón; Soteldo, Rondón e Savarino.

Técnico: Fernando Batista