Seleção Brasileira em Belém: Dorival revela escalação para jogo contra Venezuela

O atacante do Real Madrid, Vinicius Jr. é a única alteração na seleção brasileira em relação ao time que derrotou o Peru na última rodada das eliminatórias. O técnico Dorival Júnior confirmou nesta quarta-feira (13), durante uma coletiva de imprensa, que o jogador entrará no lugar de Rodrygo, que foi cortado devido a uma lesão.

“Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo”, afirmou Dorival.

Dessa forma, o Brasil se prepara para enfrentar a Venezuela nesta quinta-feira (14), às 18h, no Estádio Monumental de Maturín. A escalação será: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Vini não havia participado das vitórias sobre Chile e Peru por conta de uma lesão na cervical.

Considerando o curto período de treinos (somente dois com o elenco completo), Dorival chegou a Belém com a intenção de fazer o mínimo de mudanças no time titular. Para ele, o momento é de dar continuidade e valorizar o que já está funcionando bem.

"Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades", disse o técnico.

Dorival também comentou sobre as situações de André e Guilherme Arana, que não participaram do treinamento desta quarta-feira em Belém devido a questões médicas. A comissão técnica decidiu aguardar até a próxima sexta-feira para definir se ambos estarão disponíveis para a partida contra o Uruguai ou se precisarão ser cortados.

“Uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela para caso necessário tomarmos as posições devidas para alteração. A princípio, vamos tentar uma recuperação pela forma que foram as lesões”, revelou.

Brasil treina no Mangueirão (Igor Mota/O Liberal)

A seleção brasileira parte de Belém em direção a Venezuela na tarde desta quarta-feira (13), em um voo fretado para a Venezuela. Após a partida, o elenco retornará diretamente ao Brasil, com destino a Salvador.

Na capital baiana, a Canarinho enfrentará o Uruguai na próxima terça-feira(19), na Arena Fonte Nova. Com 16 pontos, a equipe ocupa atualmente a quarta posição nas eliminatórias e, em caso de vitória, poderá subir para o segundo lugar na tabela na noite de quinta-feira.