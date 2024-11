Seleção Brasileira em Belém: Jogadores são dúvidas para partida contra a Venezuela; saiba quem são

A Seleção Brasileira pode ter dois desfalques para a partida contra a Venezuela, marcada para esta quinta-feira (14), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos treinos realizados no estádio Mangueirão, em Belém, o volante André, do Wolverhampton, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, sentiram dores e são dúvidas.

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, os jogadores relataram desconforto logo após a atividade da última quinta-feira (12), a penúltima em Belém e a primeira com foco tático. De acordo com a assessoria da CBF, ambos viajarão para a Venezuela, mas a presença deles entre os relacionados só será confirmada momentos antes do início da partida.

Entre os possíveis desfalques, Guilherme Arana, que sentiu dores no tornozelo, é o que mais preocupa a comissão técnica. O lateral estava cotado para ser titular nas próximas duas partidas das Eliminatórias e havia sido convocado para a Copa América, realizada nos Estados Unidos no meio do ano. Caso Arana não possa atuar, a tendência é que Abner, do Lyon-FRA, seja o titular.

Já André, que sentiu desconforto no quadril, já era esperado no banco de reservas contra a Venezuela. Ele começou como titular no ciclo de Dorival Júnior na Seleção, mas perdeu espaço para Bruno Guimarães, do Newcastle-ING.

Os comandados de Dorival realizaram, na manhã desta quarta-feira (13), o último treino antes do duelo contra a Venezuela. Espera-se que, nesta atividade, o treinador defina os 11 titulares. As principais dúvidas estão no setor ofensivo: Vini Jr deve voltar ao time titular, ao lado de Igor Jesus e Raphinha. Luiz Henrique e Savinho disputam a última vaga no ataque.