Saiba o que rolou no último treino da Seleção Brasileira em Belém antes das Eliminatórias

A Seleção Brasileira realizou, nesta quarta-feira (13), o último treino antes da partida contra a Venezuela, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A atividade final em solo paraense, no estádio Mangueirão, trouxe como principais novidades as ausências de dois jogadores lesionados e a confirmação da escalação titular para o confronto contra a Vinotinto, em Maturín.

As dúvidas recaem sobre o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o volante André, do Wolverhampton (ING). Arana sentiu dores no tornozelo durante o treino de terça-feira (12), enquanto André relatou desconforto no quadril. Ambos estão sendo acompanhados pela equipe médica da Seleção.

Assim como nos dias anteriores, a imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos do treino, período em que os jogadores realizaram atividades leves, sem indícios claros sobre a estratégia tática contra a Venezuela. No entanto, na coletiva após o treino, Dorival Júnior confirmou que a escalação será a mesma do jogo contra o Peru, em que o Brasil venceu por 4 a 1.

Vinícius Júnior está de volta à Seleção após lesão (Igor Mota/ O Liberal)

"A equipe que iniciou a última partida será mantida, com Vini ocupando a vaga de Rodrygo. André e Arana estão em tratamento e, a princípio, vão tentar jogar", declarou o técnico.

Dessa forma, o Brasil entrará em campo contra a Venezuela com a seguinte escalação: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Aber; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vinícius Júnior.

Estrutura em Belém e apoio da torcida

A última visita de Dorival a Belém como treinador foi em 2010, quando comandava o Santos em um confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil. Durante a coletiva, ele se mostrou impressionado com as melhorias na infraestrutura da cidade e expressou sua torcida para que Belém seja escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027.

"Fiquei muito surpreso com as melhorias no patrimônio de Belém. É um povo que sabe acolher como ninguém e merece receber um evento desse nível. Tudo depende do processo de seleção das sedes, mas estou na torcida para que o estado seja escolhido", afirmou.

Desafio em Maturín

Dorival prevê jogo duro contra a Venezuela pelas Eliminatórias (Igor Mota/ O Liberal)

A seleção venezuelana ainda não perdeu em casa nas Eliminatórias, e, apesar do bom momento do Brasil, que vem de duas vitórias consecutivas, Dorival não espera facilidades no duelo. Ele destacou o crescimento do futebol venezuelano.

"É importante ressaltar que o campo tem proporcionado condições favoráveis ao desenvolvimento da equipe. Ainda assim, o futebol venezuelano tem evoluído muito. Novos talentos estão surgindo e se destacando, inclusive aqui no Brasil. Não pensem que será um jogo fácil; aquele retrospecto antigo contra a Venezuela já não se aplica. O cenário do futebol mundial está mudando, e estamos nos preparando para acompanhar essa evolução. O Brasil está em um processo de transição. Não é ainda o ideal, mas há avanços significativos", pontuou Dorival.