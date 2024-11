Dorival Jr volta a Belém após 12 anos, aprova estrutura e defende cidade como sede da Copa Feminina

Na última vez que o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, esteve em Belém, em 2010, ele comandava o Santos-SP. Naquele ano, o Remo enfrentou o time de Neymar e companhia pela Copa do Brasil, no antigo Mangueirão. Em 2024, o treinador está de volta a capital do Pará, para uma série de treinos do Brasil antes da partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias.

Durante a entrevista coletiva realizada após o treino desta quarta-feira (13), Dorival comentou sobre o retorno à capital paraense e destacou as mudanças na cidade, além do novo Mangueirão, que é candidato a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Neymar pelo Santos, contra o Remo, na Copa do Brasil de 2010 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

"Fiquei muito surpreso com as melhorias no patrimônio de Belém. É um povo que sabe acolher como ninguém e merece receber um evento desse nível. Tudo depende do processo de seleção das sedes, mas estou na torcida para que o estado seja escolhido", afirmou.

Diante das campanhas abaixo do esperado nas últimas edições da Copa do Mundo, mudanças na Seleção Brasileira vêm sendo solicitadas ao longo dos anos. Em resposta a uma pergunta do repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, Dorival falou sobre o processo de renovação visando 2026.

"Estamos buscando uma mudança considerável na seleção, com jogadores que estiveram na última Copa, mas que não eram titulares. Espero que, daqui a um ano e sete meses, estejamos muito mais fortes. É interessante notar que, a cada reunião do grupo, os jogadores demonstram um entendimento maior sobre o que é proposto. A experiência deles, por já estarem familiarizados com o processo, tem sido muito valiosa", concluiu.

A Seleção Brasileira deixa Belém na tarde desta quarta-feira (13) com destino à cidade de Maturín, na Venezuela, onde enfrentará os donos da casa na quinta-feira (14), às 18h.