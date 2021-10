Data mantida: CBF nega pedido bicolor e mantém Paysandu x Castanhal no dia 27

O apelo do Paysandu para adiar os encontros com o Castanhal, pela Copa Verde, foram em vão. A CBF decidiu negar o pedido do clube para que as partidas das quartas de final do torneio regional fossem disputar após o fim do quadrangular da Série C, competição que o Papão tem como prioridade na temporada.

Com isso, o jogo de ida contra o Castanhal permanece sendo nesta quarta-feira (27), às 20h, no Estádio da Curuzu. A volta será na semana que vem, dia 3 de novembro, às 15h, no Modelão, em Castanhal.

As datas solicitadas pelo Paysandu à CBF haviam sido os dias 11 de novembro (ida) e 18 de novembro (volta). O Japiim se posicionou, desde o começo, contra a mudança.