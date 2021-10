Para subir à Série B, Paysandu precisa de campanha 100% e duas combinações de resultado

A situação do Paysandu na Série C de 2021 ficou ainda mais delicada após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Ituano, no último sábado (23). Apesar disso, o Papão ainda tem chances de acesso à Segundona. No entanto, o clube bicolor precisa torcer por uma combinação de resultados.

Para subir à Série B, o Papão precisa de, pelo menos, duas coisas:

Vencer as duas próximas partidas.

Torcer para que Botafogo-PB e Criciúma não vençam mais nenhum jogo na competição.

Vale destacar que Botafogo-PB e Criciúma são os próximos dois adversários do Paysandu na Série C. Por conta disso que uma vitória diante dos paraibanos e catarinenses é imprescindível.

Veja o que o Papão precisa para subir:

Rodada 5

Vencer o Botafogo-PB, fora de casa

Criciúma não vencer o Ituano

Rodada 6

Vencer o Criciúma em casa

Torcer pro Botafogo-PB não vencer o Ituano

Na última rodada, há a possibilidade do Paysandu subir, mesmo com o Botafogo-PB vencendo. No entanto, os bicolores precisariam vencer uma das partidas que restam por pelo menos cinco gols de vantagem, para dimunir a distância no saldo.

A próxima partida do Paysandu pela Série B será contra o Botafogo-PB no domingo (31), fora de casa, às 18h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.