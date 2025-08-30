Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 30.08.25 18h00 O Cruzeiro soma 9 pontos a mais que o São Paulo no Brasileirão (X/ @Sudamericana) Cruzeiro x São Paulo disputam hoje, sábado (30/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 34 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo ocupa a 7° posição e acumula 8 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Botafogo e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Cruzeiro x São Paulo: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Christian e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson e Patryck; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x São Paulo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 30 de agosto de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Cruzeiro São Paulo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 30.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Ceará e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 30.08.25 15h00 Campeonato Alemão Augsburg x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pela Bundesliga Augsburg e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 12h30 Campeonato Alemão Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00