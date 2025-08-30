Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão

Cruzeiro x São Paulo disputam hoje, sábado (30/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 34 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o São Paulo ocupa a 7° posição e acumula 8 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Cruzeiro x São Paulo: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Christian e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson e Patryck; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 30 de agosto de 2025, 21h