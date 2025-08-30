Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Botafogo e Bragantino jogarão pelo Brasileirão às 18h30 (Vítor Silva/ Botafogo)

Os jogos de hoje, neste sábado (30/08), incluem partidas pela Premier League, pela Bundesliga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 15h, Al Akhdoud enfrentará Al Ittihad pela Série A saudita. Já às 21h, o Cruzeiro enfrentará o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leipzig x Heidenheim - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Werder Bremen x Leverkusen - 10h30 - SporTV e OneFootball
  3. Stuttgart x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - SportyNet e OneFootball
  4. Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball
  5. Augsburg x Bayern de Munique - 13h30 - SporTV e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. San Lorenzo x Huracán - 14h45 - AFA Play
  2. Central Córdoba x Estudiantes - 17h - AFA Play
  3. Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors - 17h - AFA Play
  4. Sarmiento x Rosario - 19h15 - AFA Play
  5. Vélez Sarsfield x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Ceará x Juventude - 16h - Premiere
  2. Botafogo x Bragantino - 18h30 - Premiere
  3. Cruzeiro x São Paulo - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. CRB x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+
  2. Goiás x Botafogo-SP - 18h30 - Disney+
  3. Athletico-PR x Novorizontino - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Atlético Madrid - 12h - Disney+
  2. Oviedo x Real Sociedad - 14h - Disney+
  3. Girona x Sevilla - 14h30 - Disney+
  4. Real Madrid x Mallorca - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Chelsea x Fulham - 08h30 - Disney+
  2. Manchester United x Burnley - 11h - Disney+
  3. Sunderland x Brentford - 11h - Disney+
  4. Tottenham x Bournemouth - 11h - ESPN e Disney+
  5. Wolverhampton x Everton - 11h - Disney+
  6. Leeds x Newcastle - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Como - 13h30 - Disney+
  2. Parma x Atalanta - 13h30 - Disney+
  3. Napoli x Cagliari - 15h45 - ESPN 3 e Disney+
  4. Pisa x Roma - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Casa Pia x Nacional - 11h30 - Sem informações
  2. Vitória SC x Arouca - 14h - Sem informações
  3. AVS SAD x Famalicão - 14h - Sem informações
  4. Sporting x Porto - 16h30 - Disney+

Supercopa Saudita

  1. Al Fateh x Al Feiha - 12h55 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Quadisiya x Al Najma - 15h - Sem informações
  3. Al Akhdoud x Al Ittihad - 15h - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Ceará e Juventude; veja o horário

O jogo entre Ceará x Juventude terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e RB Bragantino; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x São Paulo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Bournemouth; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 11h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 11h - Tottenham x Bournemouth - Premier League
  2. 13h30 - Leeds x Newcastle - Premier League
  3. 15h45 - Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano
  4. 16h - CRB x Paysandu - Série B do Brasileirão
  5. 21h30 - Vélez Sarsfield x Lanús - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 21h - Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Chelsea x Fulham - Premier League
  2. 11h - Manchester United x Burnley - Premier League
  3. 11h - Sunderland x Brentford - Premier League
  4. 11h - Wolverhampton x Everton - Premier League
  5. 11h - Tottenham x Bournemouth - Premier League
  6. 12h - Alavés x Atlético Madrid - La Liga
  7. 13h30 - Bologna x Como - Campeonato Italiano
  8. 13h30 - Parma x Atalanta - Campeonato Italiano
  9. 13h30 - Leeds x Newcastle - Premier League
  10. 14h - Oviedo x Real Sociedad - La Liga
  11. 14h30 - Girona x Sevilla - La Liga
  12. 15h45 - Pisa x Roma - Campeonato Italiano
  13. 15h45 - Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano
  14. 16h - CRB x Paysandu - Série B do Brasileirão
  15. 16h30 - Sporting x Porto - Campeonato Português
  16. 16h30 - Real Madrid x Mallorca - La Liga
  17. 18h30 - Goiás x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão
  18. 20h30 - Athletico-PR x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  19. 21h30 - Vélez Sarsfield x Lanús - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Ceará x Juventude - Brasileirão
  2. 18h30 - Botafogo x Bragantino - Brasileirão
  3. 21h - Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Leipzig x Heidenheim - Bundesliga
  2. 10h30 - Stuttgart x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  3. 10h30 - Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  4. 10h30 - Werder Bremen x Leverkusen - Bundesliga
  5. 10h30 - Augsburg x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 10h30 - Stuttgart x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

HOMENAGEM

Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré

A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano

29.08.25 20h53

Série A argentina

Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino

Instituto e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

29.08.25 20h15

Série A argentina

Newell's Old Boys x Barracas Central: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino

Newell's Old Boys e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

29.08.25 18h00

Série A argentina

Banfield x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Campeonato Argentino

Banfield e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

29.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão!

Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B

21.08.25 15h22

É HOJE!

Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B

Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento

30.08.25 7h07

BOA NOTÍCIA

Belém sediará Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro

Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG)

29.08.25 22h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

30.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda