Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (30/08), incluem partidas pela Premier League, pela Bundesliga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 15h, Al Akhdoud enfrentará Al Ittihad pela Série A saudita. Já às 21h, o Cruzeiro enfrentará o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Leipzig x Heidenheim - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Werder Bremen x Leverkusen - 10h30 - SporTV e OneFootball Stuttgart x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - SportyNet e OneFootball Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - 10h30 - OneFootball Augsburg x Bayern de Munique - 13h30 - SporTV e OneFootball

Campeonato Argentino

San Lorenzo x Huracán - 14h45 - AFA Play Central Córdoba x Estudiantes - 17h - AFA Play Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors - 17h - AFA Play Sarmiento x Rosario - 19h15 - AFA Play Vélez Sarsfield x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Ceará x Juventude - 16h - Premiere Botafogo x Bragantino - 18h30 - Premiere Cruzeiro x São Paulo - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+ Goiás x Botafogo-SP - 18h30 - Disney+ Athletico-PR x Novorizontino - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Alavés x Atlético Madrid - 12h - Disney+ Oviedo x Real Sociedad - 14h - Disney+ Girona x Sevilla - 14h30 - Disney+ Real Madrid x Mallorca - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Chelsea x Fulham - 08h30 - Disney+ Manchester United x Burnley - 11h - Disney+ Sunderland x Brentford - 11h - Disney+ Tottenham x Bournemouth - 11h - ESPN e Disney+ Wolverhampton x Everton - 11h - Disney+ Leeds x Newcastle - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Bologna x Como - 13h30 - Disney+ Parma x Atalanta - 13h30 - Disney+ Napoli x Cagliari - 15h45 - ESPN 3 e Disney+ Pisa x Roma - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Casa Pia x Nacional - 11h30 - Sem informações Vitória SC x Arouca - 14h - Sem informações AVS SAD x Famalicão - 14h - Sem informações Sporting x Porto - 16h30 - Disney+

Supercopa Saudita

Al Fateh x Al Feiha - 12h55 - Youtube (Canal GOAT) Al Quadisiya x Al Najma - 15h - Sem informações Al Akhdoud x Al Ittihad - 15h - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Ceará e Juventude; veja o horário

O jogo entre Ceará x Juventude terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e RB Bragantino; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x São Paulo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Bournemouth; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 11h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

11h - Tottenham x Bournemouth - Premier League 13h30 - Leeds x Newcastle - Premier League 15h45 - Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano 16h - CRB x Paysandu - Série B do Brasileirão 21h30 - Vélez Sarsfield x Lanús - Campeonato Argentino

SporTV

21h - Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

08h30 - Chelsea x Fulham - Premier League 11h - Manchester United x Burnley - Premier League 11h - Sunderland x Brentford - Premier League 11h - Wolverhampton x Everton - Premier League 11h - Tottenham x Bournemouth - Premier League 12h - Alavés x Atlético Madrid - La Liga 13h30 - Bologna x Como - Campeonato Italiano 13h30 - Parma x Atalanta - Campeonato Italiano

13h30 - Leeds x Newcastle - Premier League 14h - Oviedo x Real Sociedad - La Liga 14h30 - Girona x Sevilla - La Liga 15h45 - Pisa x Roma - Campeonato Italiano

15h45 - Napoli x Cagliari - Campeonato Italiano 16h - CRB x Paysandu - Série B do Brasileirão 16h30 - Sporting x Porto - Campeonato Português 16h30 - Real Madrid x Mallorca - La Liga 18h30 - Goiás x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 20h30 - Athletico-PR x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h30 - Vélez Sarsfield x Lanús - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Ceará x Juventude - Brasileirão 18h30 - Botafogo x Bragantino - Brasileirão 21h - Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Leipzig x Heidenheim - Bundesliga 10h30 - Stuttgart x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 10h30 - Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 10h30 - Werder Bremen x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Augsburg x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

10h30 - Stuttgart x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga