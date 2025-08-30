Capa Jornal Amazônia
Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão

Botafogo e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Botafogo soma só 2 pontos a mais que o Bragantino (Vítor Silva/ Botafogo)

Botafogo x RB Bragantino disputam hoje, sábado (30/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Botafogo x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo é o 5° colocado no Brasileirão e acumula 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Red Bull Bragantino ocupa a 8° posição com 9 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe somou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Botafogo x Bragantino: prováveis escalações

Botafogo: Neto (John); Mateo Ponte, Kaio, David Ricardo (Barboza) e Alex Telles (Marçal); Marlon Freitas e Newton; Montoro, Joaquín Correa e Jeffinho; Arthur Cabral.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Laquintana) e Eduardo Sasha.

FICHA TÉCNICA
Botafogo x Red Bull Bragantino
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 30 de agosto de 2025, 18h30

