Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Botafogo e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 30.08.25 17h30 O Botafogo soma só 2 pontos a mais que o Bragantino (Vítor Silva/ Botafogo) Botafogo x RB Bragantino disputam hoje, sábado (30/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Botafogo é o 5° colocado no Brasileirão e acumula 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Red Bull Bragantino ocupa a 8° posição com 9 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe somou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Bragantino: prováveis escalações Botafogo: Neto (John); Mateo Ponte, Kaio, David Ricardo (Barboza) e Alex Telles (Marçal); Marlon Freitas e Newton; Montoro, Joaquín Correa e Jeffinho; Arthur Cabral. Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Laquintana) e Eduardo Sasha. FICHA TÉCNICA Botafogo x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 30 de agosto de 2025, 18h30