Augsburg x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pela Bundesliga Augsburg e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 30.08.25 12h30 Em suas estreias na Bundesliga, Bayern goleou Leipzig e Augsburg venceu o Freiburg (X/ @FCBayern) Augsburg x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (30/08), a 2° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 13h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Augsburg x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias na Bundesliga, o Bayern goleou Leipzig por 6 a 0, enquanto o Augsburg venceu o Freiburg por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Augsburg x Bayern: prováveis escalações Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf,Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur, Saad. Técnico: Sandro Wagner Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Técnico: Vicent Kompany FICHA TÉCNICA Augsburg x Bayern de Munique Bundesliga Local: SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha Data/Horário: 30 de agosto de 2025, às 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bundesliga 2025 Augsburg Bayern de Munique jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Augsburg x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pela Bundesliga Augsburg e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 12h30 Campeonato Alemão Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 9h30 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00 HOMENAGEM Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano 29.08.25 20h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00