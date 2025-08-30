Capa Jornal Amazônia
Augsburg x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pela Bundesliga

Augsburg e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias na Bundesliga, Bayern goleou Leipzig e Augsburg venceu o Freiburg (X/ @FCBayern)

Augsburg x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (30/08), a 2° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 13h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Augsburg x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias na Bundesliga, o Bayern goleou Leipzig por 6 a 0, enquanto o Augsburg venceu o Freiburg por 3 a 1.

Augsburg x Bayern: prováveis escalações

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf,Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur, Saad. Técnico: Sandro Wagner

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Técnico: Vicent Kompany

FICHA TÉCNICA
Augsburg x Bayern de Munique
Bundesliga
Local: SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha
Data/Horário: 30 de agosto de 2025, às 13h30

.
