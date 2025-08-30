Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão

Ceará x Juventude disputam hoje, sábado (30/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o 18° colocado do Brasileirão com 5 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, 18 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Ceará ocupa a 10° posição e soma 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Ceará x Juventude: prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Richardson (Fernando Sobral), Diego e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

Juventude: Jandrei (Ruan Carneiro); Reginaldo, Abner, Cipriano (Wilker Ángel) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Taliari, Batalla e Gabriel Veron (Nenê).

FICHA TÉCNICA

Ceará x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 30 de agosto de 2025, 16h