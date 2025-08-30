Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Ceará e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 30.08.25 15h00 Ceará soma 8 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (Gledson Jorge/ Ceará SC) Ceará x Juventude disputam hoje, sábado (30/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ceará x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventude é o 18° colocado do Brasileirão com 5 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, 18 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará ocupa a 10° posição e soma 7 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Ceará x Juventude: prováveis escalações Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Richardson (Fernando Sobral), Diego e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Juventude: Jandrei (Ruan Carneiro); Reginaldo, Abner, Cipriano (Wilker Ángel) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Taliari, Batalla e Gabriel Veron (Nenê). FICHA TÉCNICA Ceará x Juventude Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 30 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Ceará Juventude jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pelo Brasileirão Ceará e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 30.08.25 15h00 Campeonato Alemão Augsburg x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/08) pela Bundesliga Augsburg e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 12h30 Campeonato Alemão Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 9h30 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00