Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga

Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias na Bundesliga, Leverkusen perdeu para Hoffenheim e Werder Bremen foi goleado pelo Eintracht Frankfurt (X/ @bvb)

Werder Bremen x Leverkusen disputam hoje, sábado (30/08), a 2° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 10h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Werder Bremen x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias na Bundesliga, Leverkusen perdeu para Hoffenheim por 2 a 1, enquanto Werder Bremen foi goleado pelo Eintracht Frankfurt por 4 a 1.

Werder Bremen x Leverkusen: prováveis escalações

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu; Bittencourt, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Grull

Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tella, Maza; Schick

FICHA TÉCNICA
Werder Bremen x Bayer Leverkusen
Bundesliga
Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha
Data/Horário: 30 de agosto de 2025, às 10h30

.
