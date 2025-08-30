Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 30.08.25 9h30 Em suas estreias na Bundesliga, Leverkusen perdeu para Hoffenheim e Werder Bremen foi goleado pelo Eintracht Frankfurt (X/ @bvb) Werder Bremen x Leverkusen disputam hoje, sábado (30/08), a 2° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 10h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Werder Bremen x Bayer Leverkusen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias na Bundesliga, Leverkusen perdeu para Hoffenheim por 2 a 1, enquanto Werder Bremen foi goleado pelo Eintracht Frankfurt por 4 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Werder Bremen x Leverkusen: prováveis escalações Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu; Bittencourt, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Grull Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tella, Maza; Schick FICHA TÉCNICA Werder Bremen x Bayer Leverkusen Bundesliga Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha Data/Horário: 30 de agosto de 2025, às 10h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bundesliga 2025 Werder Bremen Leverkusen jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 9h30 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00 HOMENAGEM Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano 29.08.25 20h53 Série A argentina Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Instituto e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 20h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 BOA NOTÍCIA Belém sediará Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG) 29.08.25 22h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00