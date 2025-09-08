Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Croácia x Montenegro: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Croácia e Montenegro jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Croácia venceu todas as 3 partidas que já jogou pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @HNS_CFF)

Croácia x Montenegro disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Croácia x Montenegro ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Croácia venceu todas as 3 partidas que jogou pelo Grupo L, marcou 13 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez.

Já Montenegro ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 2 empates, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Suíça x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa
Suíça e Eslovênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

image Belarus x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa
Bielorrússia e Escócia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Croácia x Montenegro: prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Pasalic, Sucic; Kramaric, Majer, Toni Fruk e Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Montenegro: Petkovic; Marko Vukcevic, Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Adzic, Bulatovic, Brnovic; Milan Vukotic, Krstovic e Jovetic. Técnico: Robert Prosinecki.

FICHA TÉCNICA
Croácia x Montenegro
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Croácia

Montenegro

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Israel x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Israel e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Kosovo x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Kosovo e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Noruega x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa

Noruega e Moldávia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Suíça x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa

Suíça e Eslovênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vai voltar?

Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9)

08.09.25 10h05

Futebol

Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos

08.09.25 10h18

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

08.09.25 7h00

Futebol

Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE

Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano

08.09.25 11h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda