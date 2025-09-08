Croácia x Montenegro: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Montenegro jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.09.25 14h45 A Croácia venceu todas as 3 partidas que já jogou pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @HNS_CFF) Croácia x Montenegro disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Croácia x Montenegro ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Croácia venceu todas as 3 partidas que jogou pelo Grupo L, marcou 13 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez. Já Montenegro ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 2 empates, 4 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Suíça x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa Suíça e Eslovênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Belarus x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa Bielorrússia e Escócia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Croácia x Montenegro: prováveis escalações Croácia: Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Pasalic, Sucic; Kramaric, Majer, Toni Fruk e Budimir. Técnico: Zlatko Dalic. Montenegro: Petkovic; Marko Vukcevic, Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Adzic, Bulatovic, Brnovic; Milan Vukotic, Krstovic e Jovetic. Técnico: Robert Prosinecki. FICHA TÉCNICA Croácia x Montenegro Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Croácia Montenegro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Israel x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa Israel e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Kosovo x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa Kosovo e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Noruega x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa Noruega e Moldávia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Suíça x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa Suíça e Eslovênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22