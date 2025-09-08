Croácia x Montenegro: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Croácia x Montenegro disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Croácia x Montenegro ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Croácia venceu todas as 3 partidas que jogou pelo Grupo L, marcou 13 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez.

Já Montenegro ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 2 empates, 4 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Croácia x Montenegro: prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Pasalic, Sucic; Kramaric, Majer, Toni Fruk e Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Montenegro: Petkovic; Marko Vukcevic, Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Adzic, Bulatovic, Brnovic; Milan Vukotic, Krstovic e Jovetic. Técnico: Robert Prosinecki.

FICHA TÉCNICA

Croácia x Montenegro

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45