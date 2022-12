Cristiano Ronaldo não joga contra a Suíça? CR7 começa no banco pelas oitavas da Copa do Mundo 2022

O astro português Cristiano Ronaldo não será titular na partida entre Portugal e Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A medida do técnico Fernando Santos em deixar o jogador fora não é necessariamente uma surpresa, já que o craque ficou insatisfeito ao ser substituído na partida contra a Coreia do Sul, no último jogo da fase de grupos.

Para o duelo, Portugal vem escalado com: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Otávio, William Carvalho e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos e João Félix.

A última vez em que CR7 ficou de fora de uma partida pela Seleção de Portugal em Copas do Mundo foi na última rodada da fase de grupos em 2006. Na época, Portugal já estava classificado e o brasileiro Felipão deixou o astro no banco para poupá-lo, na partida contra o México. O substituto dele é Gonçalo Ramos.

Na partida contra a Coreia do Sul, CR7 foi flagrado pelas câmeras deixando o gramado com a cara fechada e a leitura labial mostrou que ele dizia palavras do tipo "Que pressa do caralh* para me tirar" enquanto entregava a faixa de capitão para o zagueiro Pepe. Um dia depois, Fernando Santos disse ter visto a fala, mas preferiu minimizar o fato.

Portugal e Suíça disputam uma vaga nas quartas de final, onde o adversário será a Croácia.