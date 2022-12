Pelo grupo do Brasil, Suíça x Sérvia duelam por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Chegou a hora da decisão no grupo G da Copa do Mundo. Suíça x Sérvia jogam nesta sexta-feira (2), no Estádio 974, às 16h, pela terceira e última rodada da fase de classificação. O Brasil, atual líder do grupo, já está classificado e encara Camarões.

A Suíça joga dependendo apenas das suas próprias forças para avançar às oitavas de finais da Copa do Catar. Uma vitória coloca a Seleção Suíça na próxima fase. Caso ocorra a classificação, será a terceira vez seguida em que o país avança no Mundial. Um empate também pode colocar a seleção nas oitavas, desde que Camarões não vença o Brasil.

Pelo lado da Sérvia é vencer e torcer por outros resultados. Ela precisa derrotar a Suíça e torcer para que o Brasil não perca para a Seleção de Camarões. Para esta partida a Sérvia poderá contar com a sua maior estrela, o atacante Dusan Vlahovi, que atua na Juventus (ITA) e que jogou apenas 30 minutos contra o Brasil por conta de pubalgia.

FICHA TÉCNICA - Suíça x Sérvia

Data 2.12.2022

Horário: 16h

Local: Estádio 974 - Catar

SÉRVIA: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Lukic, Maksimovic, Zivkovic e Kostic; Tadic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic

SUÍÇA: Kobel; Widmer, Akanji, Comert e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin