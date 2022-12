Copa do Mundo 2022: Japão e Croácia decidem vaga nas quartas de final

Antes de Brasil e Coreia, Japão e Croácia abrem a rodada desta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. A partir das 12h, no Estádio Al Janoub, as equipes se enfrentam e definem quem encara brasileiros ou sul-coreanos nas quartas do Mundial.

Surpresa

O Japão é uma das grandes surpresas até aqui do torneio. Após o sorteio da Copa, que colocou a Seleção Japonesa no mesmo grupo que Alemanha e Espanha - além da Costa Rica -, todos eram como certo a passagem de ambos os campeões mundiais. No entanto, os japoneses desbancou ambas e pode fazer história contra a Croácia.

O zagueiro Yuto Nagatomo falou sobre a chance do país chegar pela primeira vez às quartas e garantiu que os jogadores serão corajosos e agressivos como samurais: "Até agora o futebol japonês nunca quebrou a barreira das oitavas de final, e eu mesmo tentei duas vezes ultrapassar essa barreira, mas o resultado foi decepcionante. [...] Samurai no Japão é muito famoso. Nós gostaríamos de lutar como samurais. Acho que é uma boa oportunidade de mostrar como podemos lutar como samurais", afirmou.

Croácia

Ainda sem empolgar, a Croácia conseguiu a classificação para as oitavas com dois empates e uma vitória na fase de grupos. Apesar disso, a Seleção Croata chega com status de atual vice-campeã do mundo e tenta mostrar que não é mais surpresa, mas uma equipe consolidada.

Às vésperas do jogo, o meia Lovro Majer comentou sobre o feito do Japão e descartou qualquer chance de desprezo pelo rival: "Tenho que ser honesto, não esperava por eles, ninguém esperava por eles no mundo do futebol, mas parabéns a eles, mostraram que futebol não se joga apenas com nomes e qualidade, mas com coração e coragem. Houve muitas surpresas neste campeonato, é estúpido dizer que este ou aquele é o favorito", concluiu.

Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Oitavas de final da Copa do Mundo do Catar

Data: 05/12/2022 (segunda-feira)

Horário: 12h

Local: Estádio Al Janoub

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

Prováveis escalações

Japão: Gonda; Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida; Ito; Morita, Tanaka, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada. Técnico: Hajime Moriyasu

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Livaja, Perisic. Técnico: Zlatko Dalić