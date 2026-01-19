Cremonese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pelo Campeonato Italiano

Cremonese x Verona disputam hoje, segunda-feira (19/01), a 21° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cremonese x Verona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Verona é o lanterna do Campeonato Italiano e acumula 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 17 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição.

Já o Cremonese soma um total de 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas da Série A italiana.

VEJA MAIS

Cremonese x Verona: prováveis escalações

Cremonese: Emil Audero, Filippo Terracciano, Fede Baschirotto, Matteo Bianchetti, Alessio Zerbin, Dennis Johnsen, Giuseppe Pezzella, Alberto Grassi, Warren Bondo, Jamie Vardy, Federico Bonazzoli.

Verona: Lorenzo Montipò, Unai Núñez, Victor Nelsson, Nicolás Valentini, Cheikh Niasse, Domagoj Bradaric, Antoine Bernède, Al Musrati, Suat Serdar, Gift Orban, Amin Sarr.

FICHA TÉCNICA

Cremonese x Hellas Verona

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália

Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 14h30