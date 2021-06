Coronel Nunes descarta saída de Tite do comando da seleção: 'Time que está ganhando não se mexe'

Com o afastamento de Rogério Caboclo, o paraense Antônio Carlos Nunes assume interinamente a presidência da CBF pelos próximos 30 dias. Apesar do cargo ser apenas temporário, o mandatário em exercício já adiantou algumas decisões que tomará à frente da entidade. Uma delas é amenizar crises internas, começando pela própria seleção brasileira.

Nunes, em entrevista exclusiva a OLiberal [LEIA NA ÍNTEGRA], afirmou que pretende manter Tite como técnico do time, rechaçando a possibilidade de troca por Renato Gaúcho, como chegou a ser veiculado na imprensa durante o final de semana.

“Eu digo assim: não estamos ganhando? Saímos vencedores da Copa América e, praticamente, classificados na Copa do Mundo. Se ganhar amanhã [contra o Paraguai], vamos aos 18 pontos. Aquele ditado: em time que está ganhando não se mexe”, adiantou.

O paraense ainda tomará pé de algumas questões e tomará decisões colegiadas, consultando outros membros da diretoria da CBF. No entanto, reforçou que seu desejo pessoal é pela continuidade do trabalho de Tite.

“Não posso adiantar, agora, sou amigo do Tite. Na última Copa, viajei com ele em todos os jogos. Viajei várias cidades. Nos classificamos bem para a Copa do Mundo. Na Rússia, também o acompanhei. Só não deu certo para trazer o caneco. Agora, vou trocar uma ideia com a minha turma na CBF [sobre a permanência]. Não consegui falar com o Tite de ontem [domingo] para hoje. A ideia era falar que a decisão veio pra minha mão. Gosto muito do trabalho dele. Ele é sério. Já sei como é. Não adianta que, por uma questão de vaidade, colocar fulano. Não funciona assim”, ponderou.

Tite e seus comandados entram em campo nesta terça-feira (8), a partir das 21h30, para encarar o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. É esperado um posicionamento do time após o jogo, em entrevista coletiva, à respeito da participação na Copa América, outro assunto no radar de Nunes.