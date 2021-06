Após acusação de assédio sexual, Caboclo é afastado da presidência da CBF; Nunes assume comando

Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por 30 dias - com possibilidade de prorrogação - neste domingo (6), após decisão da Comissão de Ética. Ele foi alvo de acusações de assédio sexual e moral por parte de uma funcionária da entidade. Caboclo nega. A CBF já foi notificada da decisão.

Quem assume o cardo durante o afastamento é o vice mais velho, Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes. Para esta segunda-feira (7), uma reunião entre os diretores e vice-presidentes foi convocada, no Rio de Janeiro.

Caboclo estava sendo pressionado por patrocinadores e outros dirigentes da confederação após o escândalo. Ele, agora, vai cuidar de sua defesa.

O executivo deve sair de cena no momento de atrito entre comissão técnica e jogadores da seleção brasileira, antes da Copa América. Tite e os atletas prometem se manifestar na terça-feira (9) sobre a realização do torneio no Brasil.

A defesa de Rogério Caboclo afirmou que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio e vai provar isso na investigação da Comissão de Ética da CBF.