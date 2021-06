Presidente em exercício, Nunes vê 'clima melhor' na seleção brasileira após afastamento de Caboclo

O clima entre jogadores e comissão técnica da seleção brasileira está mais ameno desde o afastamento do presidente Rogério Caboclo. Essa é a percepção de Antônio Carlos Nunes, o ‘Coronel Nunes’, que assume interinamente o comando da CBF pelos próximos 30 dias.

A fala veio durante entrevista exclusiva com OLiberal nesta segunda-feira (7) [LEIA NA ÍNTEGRA]. Segundo o dirigente paraense, o encontro entre Caboclo e os jogadores, na semana passada, foi conturbado.

“Sei da reunião que teve. Sei porque estou no meio, né? Não foi boa a reunião com o presidente. Tive a informação que o clima melhorou com a notícia da mudança na cúpula da CBF. Conheço os jogadores. Sei quem é quem. Vou me apresentar como novo presidente da CBF – ‘novo’ no modo de dizer [risos]”, brincou.

Como Antônio Carlos Nunes exercerá o cargo por apenas 30 dias, ele preferiu não fazer projeções de longo prazo e dará continuidade na gestão. Nunes também se mostrou favorável à realização da Copa América no Brasil.

“É aquilo que vem, está dando certo e vai. Nosso primeiro objetivo é classificar para a Copa do Mundo. O Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Com relação a Copa América, nem Venezuela [Colômbia, na verdade], nem Argentina quiseram realizar por causa da pandemia. A Conmebol procurou o presidente [Jair Bolsonaro] e ele, prontamente, aceitou. Tem o aval do presidente da República. Tinha que falar com o presidente da República. Está certo esse encaminhamento. Há coisas para se resolver”, concluiu.

A estreia da seleção brasileira na Copa América será domingo (13), contra a Venezuela, em Brasília. Antes disso a equipe encara o Paraguai, nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.