Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Coritiba e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 12.09.25 20h30 Coritiba vem de uma vitória de 4 a 0 sobre a Ferroviária (JP Pacheco/ Coritiba) Coritiba x Goiás disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coritiba x Goiás ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Coritiba lidera a Série B do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Goiás é o vice-líder com 13 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Coritiba x Goiás: prováveis escalações Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Walisson Luiz, Sebastián Gómez e Carlos De Pena; Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart. Goiás: Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes Júnior (Willeam Lepo); Gonzalo Freitas, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Jajá e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini. FICHA TÉCNICA Coritiba x Goiás Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 21h30