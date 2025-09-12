Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B

Coritiba x Goiás disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Goiás ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba lidera a Série B do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 28 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Goiás é o vice-líder com 13 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Coritiba x Goiás: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Walisson Luiz, Sebastián Gómez e Carlos De Pena; Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart.

Goiás: Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes Júnior (Willeam Lepo); Gonzalo Freitas, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Jajá e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Goiás

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 21h30