Governador do Pará lamenta ausência de Belém na Copa Feminina de 2027: "Vamos mudar esse cenário"

Pela segunda vez, Belém ficou de fora da relação das cidades-sedes para uma Copa do Mundo no Brasil. Em 2027, o país vai receber o mundial feminino e, diferente do que aconteceu em 2014 na Copa do Mundo Masculina, a Região Norte não terá nenhuma cidade como representante na competição - naquele ano, Manaus (AM) foi escolhida cidade-sede.

Pelas redes sociais, o Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou o fato de Belém não ter sido escolhida para sediar as partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027. De acordo com o chefe do Executivo paraense, o objetivo é "mudar esse cenário" com a realização da COP 30 em Belém, em novembro deste ano.

"É uma perda para todo o Brasil e visitantes que a Amazônia não participe da Copa do Mundo Feminina 2027. Mesmo com plenas condições de receber os jogos, as capitais da nossa região ficaram de fora. Por isso a COP 30 é tão importante. Vamos mudar esse cenário e apresentar ao mundo as belezas e a potência do Norte", escreveu.

Em outubro de 2024, uma comitiva da Fifa esteve em Belém vistoriando o Estádio Mangueirão, hotéis e demais equipamentos de infraestrutura da cidade. A visita, à época, foi a segunda da entidade nas cidades candidatas para o Mundial.

O anúncio das cidades-sede foi feito pela Fifa no início da noite desta quarta-feira (7). Ao todo, 12 cidades foram indicadas pela CBF à Federação Internacional de Futebol e apenas oito foram escolhidas. Os jogos de abertura e final do torneio serão realizados no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além da capital carioca, vão receber os jogos da Copa do Mundo de 2027 os estádios Arena Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Arena Fonte Nova (Salvador), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

De acordo com o projeto chancelado pela Fifa, os estádios do Maracanã, Mineirão e Mané Garrincha vão receber o maior número de jogos, com oito confrontos. Já a Neo Química Arena, em São Paulo, deve receber sete partidas. Inclusive, a fase de semifinal será disputada em São Paulo e Brasília.

O torneio será disputado entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, 32 seleções vão estar na competição. Por ser um país-sede, o Brasil já tem vaga garantida no torneio e vai estar no Grupo A, fazendo a partida de abertura da Copa do Mundo.

Em 2023, Espanha e Inglaterra disputaram a final da Copa do Mundo Feminina. E com o placar de 1 a 0, a equipe espanhol conquistou o primeiro título do torneio. O Mundial de 2027 será o terceiro - e primeiro feminino - disputado no Brasil. O primeiro foi em 1950, com o Uruguai sendo campeão. Já em 2014, a Alemanha levantou o troféu de tetra em solo brasileiro.