Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/08) pela Série B

Coritiba x Chapecoense disputam hoje, sexta-feira (08/08), a 21ª rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo Canal Desimpedidos, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba está na 2ª colocação da Série B com um total de 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já a Chapecoense é a 4º colocado com 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 28 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas.

Coritiba x Chapecoense: prováveis escalações

Coritiba: Sem informações oficiais até o momento.

Chapecoense: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 08 de agosto de 2025, 21h35

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)