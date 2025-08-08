Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira

Rafael Lédo
fonte

Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira (08/08) (Foto / Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF / Reprodução / Flickr @afeoficial)

Os jogos de hoje, desta sexta-feira (08/08), incluem partidas por Amistosos Internacionais e pelo Brasileirão Série B. Às 15h, o Chelsea enfrentará o Bayer Leverkusen por um Amistoso Mais tarde, às 21h35, o Coritiba enfrentará a Chapecoense pela Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amisotoso Internacional

  1. Chelsea x Bayer Leverkusen - 15h - DAZN
  2. Newcastle United x Espanyol - 15h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Ferroviária-SP x Amazonas - 19h - Disney+
  2. Coritiba x Chapecoense - 21h35 - Disney+ e Canal Desimpedidos

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Bayer Leverkusen; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pela DAZN, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle United e Espanyol; veja o horário

O jogo entre Newcastle United x Espanyol terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 15h30.

Onde assistir ao jogo de Ferroviária-SP e Amazonas; veja o horário

O jogo entre Ferroviária-SP x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Coritiba e Chapecoense; veja o horário

O jogo entre Coritiba x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo Canal Desimpedidos, às 21h35.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 15h30 - Newcastle United x Espanyol - Amistoso Internacional

SporTV

 Nenhum jogo vai passar no SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

 Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 15h30 - Newcastle United x Espanyol - Amistoso Internacional
  2. 19h - Ferroviária-SP x Amazonas - Campeonato Brasileiro Série B
  3. 21h35 - Coritiba x Chapecoense - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

  1. 15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - Amistoso Internacional

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta sexta-feira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

