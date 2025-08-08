Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira Rafael Lédo 08.08.25 7h00 Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira (08/08) (Foto / Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF / Reprodução / Flickr @afeoficial) Os jogos de hoje, desta sexta-feira (08/08), incluem partidas por Amistosos Internacionais e pelo Brasileirão Série B. Às 15h, o Chelsea enfrentará o Bayer Leverkusen por um Amistoso Mais tarde, às 21h35, o Coritiba enfrentará a Chapecoense pela Série B do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amisotoso Internacional Chelsea x Bayer Leverkusen - 15h - DAZN Newcastle United x Espanyol - 15h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária-SP x Amazonas - 19h - Disney+ Coritiba x Chapecoense - 21h35 - Disney+ e Canal Desimpedidos Onde assistir ao jogo de Chelsea e Bayer Leverkusen; veja o horário O jogo entre Chelsea x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pela DAZN, às 15h. Onde assistir ao jogo de Newcastle United e Espanyol; veja o horário O jogo entre Newcastle United x Espanyol terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 15h30. Onde assistir ao jogo de Ferroviária-SP e Amazonas; veja o horário O jogo entre Ferroviária-SP x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Coritiba e Chapecoense; veja o horário O jogo entre Coritiba x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo Canal Desimpedidos, às 21h35. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 15h30 - Newcastle United x Espanyol - Amistoso Internacional SporTV Nenhum jogo vai passar no SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+
15h30 - Newcastle United x Espanyol - Amistoso Internacional
19h - Ferroviária-SP x Amazonas - Campeonato Brasileiro Série B
21h35 - Coritiba x Chapecoense - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN
15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - Amistoso Internacional

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

Nosso Futebol (SportyNet)
Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta sexta-feira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) 