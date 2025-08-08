Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (08/08) Chelsea e Bayer Leverkusen jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Rafael Lédo 08.08.25 14h00 Chelsea e Bayer Leverkusen se enfrentam por um amistoso internacional nesta sexta-feira (08), às 15h (Reprodução / X @ChelseaFC) Chelsea x Bayer Leverkusen disputam hoje, sexta-feira (08/08), um jogo amistoso. A partida inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Chelsea x Bayer Leverkusen ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela DAZN, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Chelsea joga pela primeira vez após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nesta comepetição, foi o campeão, ao vencer o PSG na final pelo placar de 3 a 0. Já o Bayer Leverkusen obteve 3 vitórias, 1 empate, 1 derrotas, 10 gols marcados e 8 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Dentre esses jogos, disputou um amistoso contra o Flamengo Sub-20 e perdeu a partida pelo placar de 5 a 1. Nos últimos dois confrontos entre as equipes, uma vitória para cada lado. Todos pelas Liga dos Campeões da UEFA. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira Chelsea x Bayer Leverkusen: prováveis escalações Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer e Gittens; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca. Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Quansah e Hincapie; Arthur, Palacios, Andrich e Grimaldo; Tella e Tillman; Kofan. Técnico: Erik ten Hag. FICHA TÉCNICA Chelsea x Bayer Leverkusen Amistoso Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 08 de agosto de 2025, 15h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Amistoso internacional chelsea bayer leverkusen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Vasco e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Palmeiras e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00