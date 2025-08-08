Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (08/08)

Chelsea e Bayer Leverkusen jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Rafael Lédo
fonte

Chelsea e Bayer Leverkusen se enfrentam por um amistoso internacional nesta sexta-feira (08), às 15h (Reprodução / X @ChelseaFC)

Chelsea x Bayer Leverkusen disputam hoje, sexta-feira (08/08), um jogo amistoso. A partida inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Chelsea x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela DAZN, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea joga pela primeira vez após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nesta comepetição, foi o campeão, ao vencer o PSG na final pelo placar de 3 a 0. 

Já o Bayer Leverkusen obteve 3 vitórias, 1 empate, 1 derrotas, 10 gols marcados e 8 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Dentre esses jogos, disputou um amistoso contra o Flamengo Sub-20 e perdeu a partida pelo placar de 5 a 1.

Nos últimos dois confrontos entre as equipes, uma vitória para cada lado. Todos pelas Liga dos Campeões da UEFA.

Chelsea x Bayer Leverkusen: prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer e Gittens; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Quansah e Hincapie; Arthur, Palacios, Andrich e Grimaldo; Tella e Tillman; Kofan. Técnico: Erik ten Hag.

FICHA TÉCNICA
Chelsea x Bayer Leverkusen
Amistoso
Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 08 de agosto de 2025, 15h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

jogos de hoje

Amistoso internacional

chelsea

bayer leverkusen
Futebol
