Ferroviária-SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08) pela Série B

Ferroviária-SP x Amazonas disputam hoje, sexta-feira (08/08), a 21ª rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho (Arena Fonte Luminosa), em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária-SP x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Ferroviária-SP na 15ª colocação da Série B com um total de 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Amazonas é o 17º colocado com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Ferroviária-SP x Amazonas: prováveis escalações

Ferroviária-SP: Sem informações oficiais até o momento.

Amazonas: Sem informações oficiais até o momento.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária-SP x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho (Arena Fonte Luminosa), em Araraquara (SP)

Data/Horário: 08 de agosto de 2025, 19h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)