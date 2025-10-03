Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B

Coritiba x Botafogo-SP disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Botafogo-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba é o 16° colocado da Série B e acumula 32 pontos, 14 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 30 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Botafogo-SP ocupa a 18° posição com 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 25 gols marcados e 44 gols sofridos. O time passou por 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Coritiba x Botafogo-SP: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Vilar e Jean Victor; Jhony Douglas, Matheus Barbosa e Marquinho; Robinho, Jefferson Nem e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 21h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editor web de Oliberal.com)